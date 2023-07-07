السفيرة منى عمر: وصول المرأة لمجلس الدولة كان حلما وتحقق في عهد السيسي

قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، إن هناك الكثير من التدريبات التي جرت لبناء قدرات المرأة، وكان هناك جزء مهم للغاية متمثل في إعداد المرأة للقيادة، وهذا جرى من خلال الدرجات الوسطى وصولا للدرجات العليا، وشمل كل محافظات مصر، وكانت عملية تدريب شاملة قام بها أكثر من جهة بمصر.

وصول المرأة لمجلس الدولة كان أشبه بالحلم

وأضافت «عمر»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن وصول المرأة لمجلس الدولة كان أشبه بالحلم، ولم يتصور أحد أن يتم تحقيقه، ولكن تحقق بالفعل، وبالنسبة للتمكين السياسي يتمثل ذلك في عدد الوزيرات، ولأول مرة تتقلد منصب المحافظ وتلتها سيدة أخرى، ونواب محافظين.

تكريم كل السيدات

وأشارت إلى أن هناك تمكيناً سياسياً واجتماعياً ومالياً جرى خلال الـ10 سنوات الماضية، والأكثر من ذلك هو الإحساس بالتقدير، فخلال الاحتفالات العامة يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عظيمات مصر، ويكرمهن من الطبقات كلها ليس فقط تكريم عالمات أو من قمن بإنجازات في مجالات فنية أو غيرها؛ ولكن تكريماً لكل نماذج المرأة.