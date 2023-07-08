محافظ القليوبية يبحث آليات التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور المهندس أحمد غازي رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، وأحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، لمناقشة التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة بالمحافظة في مجال الصناعات الغذائية.

يأتي ذلك بعد زيادة الطلبات المقدمة من المستثمرين لحجز وحدات استثمارية جديدة، بعد تسكين كامل الوحدات التي تم إنشاؤها بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، والتي تعد من النماذج الناجحة التي قامت الحكومة بإنشائها خلال الفترة الماضية وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف فتح استثمارات جديدة أمام الشباب، وتوفير فرص عمل، وتوطين عدد من الصناعات لخدمة القطاع الاستثماري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

حصر الأراضي الصالحة لإنشاء مناطق صناعية

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بعمل حصر لكل قطع الأراضي التي تصلح لإنشاء مناطق صناعية عليها، سواء أرض تابعة للمحافظة أو الولايات التابعة لها، لاختيار أنسب المواقع لإنشاء منطقة صناعية جديدة في قطاع الصناعات الغذائية .

دعم المواطنين وتقديم المنتجات لهم بأسعار مخفضة

كما وجه المحافظ مدير المنطقة الاستثمارية بالتنسيق مع المستثمرين والمحافظة لإنشاء معارض دائمة للسلع الغذائية بجميع مدن المحافظة، وعرض جميع السلع التي يقوم بإنتاجها المستثمرين في المنطقة الاستثمارية ببنها وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم المواطنين وتقديم المنتجات لهم بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وأكد محافظ القليوبية أن هناك اهتماما بالغا من قبل المحافظة للعمل على تحويلها إلى محافظة استثمارية رائدة بين المحافظات، لما تملكه من مقومات بشرية ومادية تجعل منها منطقة جذب استثماري من خلال تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الحاليين والجدد والتي تعمل على حل المشكلات التي تواجههم لجذب المزيد من الاستثمارات .