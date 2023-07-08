مصرع طفل سقط أسفل عجلات سيارة نقل في بنها

لقي طفل مصرعه إثر إصابته بنزيف داخلي في المخ، جراء سقوطه أسفل عجلات سيارة نقل أثناء سيرها بمحل سكنه بقرية دملو دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها الجامعي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات للتحقيق بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود الواقعة وأهل الطفل المتوفى.

مصرع طفل أسفل سيارة ببنها

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بمصرع طفل إثر سقوطه أسفل عجلات سيارة نقل أثناء سيرها بمنطقة محل سكنه بقرية دملو دائرة المركز.

تفاصيل مصرع طفل ببنها

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الطفل «شمس ب ا»، 3 سنوات، إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ، حيث انزلقت قدمه وسقط أسفل عجلات سيارة نقل أثناء اللعب، حيث كانت تسير بمنطقة محل سكنه بقرية دملو دائرة المركز، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها الجامعي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة وأهل الطفل المتوفى وضبط قائد السيارة.