حسني صالح لقناة الحياة: حفل الأساتذة أظهر الطبيعة الرائعة لمصر (فيديو)

قال المخرج حسني صالح، إنّه يشعر بسعادة كبيرة بسبب نجاح حفل الأساتذة بدار الأوبرا المصرية، موضحًا: «أنا من الناس الغيورة جدا على وطنها وبلدها، وكنت أرى حفلات في بلاد أخرى، لكن مصر حاجة تانية».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «أشكر قناة الحياة بشكل غير عادي، هذا الحفل أظهر الطبيعة الرائعة لمصر، رأينا مشاهد رائعة، كما أن لو فنانا تشكيليا رسمها».

المخرج حسني صالح: «حفل الأساتذة حاجة تفرح»

وتابع: «اللي حصل امبارح حاجة تفرح في الرقي والشكل وحاجة مالية هدومها بالبلدي»، مشيرًا إلى أن الموسيقار الراحل عمار الشريعي قابلته مشكلة عندما بدأ في مسلسل حليم، إذ كان يريد إعادة صياغتها بصوت عبدالحليم حافظ ولم يكن قادرا على ذلك، لأن تسجيل الصوت كان مونو.

وأوضح: «إحنا دلوقتي قدامنا فرصة بفننا وملحنينا الكبار والفنانين والشعراء بأن نعيد صياغة هذه الألحان ويبقى في إضافات لتوزيع بالتقنية الحديثة على مليون تراك، ويبقى عندنا مكتبة تملكها مصر».