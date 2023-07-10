استخراج غطاء قلم جاف من القصبة الهوائية لطفلة في مستشفى بنها الجامعي

تمكن فريق طبي بالمستشفى الجامعي ببنها من استخراج غطاء قلم جاف «لبيسة» قلم جاف استقرت في القصيبة الهوائية لطفلة، وذلك من خلال جرحة عاجلة واستقرت حالتها حاليا ويجري استكمال العلاج تحت الإشراف الطبي.

إستقبال حالة طفلة تعاني من الكحة منذ 6 شهور

وقال الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة الصدر والقلب بمستشفى بنها الجامعي في بيان له أنه استقبل حالة طفلة عانت على مدار ما يقرب من 6 شهور من كحة مستمرة ومتواصلة وأجرت فحوصات عدة مرات عند كل التخصصات من صدر لأطفال لأنف وأذن وخضعت لأشعة مقطعية.

وأكدت كل تقارير الأشعات أنها سليمة ولا يوجد بها أي أعراض مرضية وذلك لأن القطع البلاستيكية لا تظهر في الأشعة، وجرى تشخيص الحالة عند عدد من الأطباء على أنها تعاني من حساسية في الصدر.

تفاصيل إنقاذ حياة طفلة ببنها

وأضاف «الجزار» أنه جرى تحويل الحالة عن طريق أحد الأطباء وأجري لها المنظار الشُعَبي ليتم اكتشاف وجود غطاء قلم جاف «لبيسة» وتم استخراجها.

وحذر الجزار من خطورة تعامل الأطفال في المرحلة السنية من يوم وحتى 6 سنوات مع الأجسام الغريبة، ما قد يعرضهم لابتلاع اجزاء منها تستقر في القصبة الهوائية والتجويف الصدري، ما يعرض الأطفال لتوقف التنفس وخطورة على الحياة في هذه السن.