إجابة أصعب سؤال في امتحان الصرف للثانوية الأزهرية.. جمع «واصلة» وقياس «صبية»

أدى طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف للقسم العلمي خلال الساعات الماضية، وذلك خلال امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الجاري، والتي بدأت في الثالث من شهر يونيو الماضي، إذ بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141 ألفا و509 طلاب.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

وورد في امتحان الصرف اليوم، سؤالا صعبا حيرا بعض الطلاب، ومنها جمع كلمة واصلة، وقياس كلمتي «مصائب- صبية»، بالإضافة إلى السؤال الثالث، وهو ذكر القاعدة الصرفية لبيت الشعري لابن مالك بقوله:

مِنْ يَاءٍ أوْ وَاوٍ بِتَحْرِيكٍ أُصِلْ.. أَلِفاً ابْدِلْ بَعْدَ فَتْحٍ مُتَّصِلْ

ما جمع كلمة واصلة؟

وتوصلت «الوطن» مع الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية لحل هذه الأسئلة، موضحا أن الجمع الأقصى لكلمة واصلة هو «أواصل» وأصله وواصل، والسبب أنها أبدلت الواو الأولى همزة وذلك لأن الثانية ليست بدلا من ألف المفاعلة.

أما قياس كلمة مصائب هو «مصاوب»، وبخصوص كلمة «صبية» فإن قياسها «صبوي».

بيت للإمام ابن مالك

وكان السؤال الثالث بيت شعر للإمام مالك، والمطالبة بذكر القاعدة الصرفية التي يشير إليها فضلا عن ما اشتمل عليه من شروط:

مِنْ يَاءٍ اوْ وَاوٍ بِتَحْرِيكٍ أُصِلْ .. أَلِفاً ابْدِلْ بَعْدَ فَتْحٍ مُتَّصِلْ

وكانت الإجابة بأن القاعدة الصرفية هي الاستدلال على شروط إبدال الواو والياء ألفا، وشروط ذلك تكون كالتالي:

- أن يكونا مُحرَّكين

- أن يكون التحريك أصلي لا عارض

- أن يكون ما قبلها مفتوحا

- أن تكون الفتحة قبلها متصلة بها في كلمة واحدة.