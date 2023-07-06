الأولى على دمياط في الدبلوم التجاري: نسيت تعب عام كامل بإعلان تفوقي

عبَّرت الطالبة ديانا السيد إبراهيم الموافي، بقسم التسويق بمدرسة عزبة البرج التجارية المشتركة وابنة مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، عن سعاتها وأسرتها الكبيرة بحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة في الدبلوم الفني التجاري لعام 2023.

الأولى بالدبلوم التجاري: ربنا أكرمني زي ما توقعت وزيادة

تقول ديانا في تصريح لـ«الوطن»، إن «ربنا أعطاني أكثر ما كنت أتوقع بفضل الله وبفضل دعوات أهلي وتعب المدرسين ومجهودهم طوال العام معي، ورغم شعوري أن بعد التعب والمجهود سيثمر بالخير وسأنجح بتفوق وأكون من الأوائل وكنت حاسة بده ولكني تفاجئت عندما رأيت النتيجة وبعد ما ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية علما بأنني الأولى على مستوى المحافظة».

وأضافت «أنني وقت أن أخبروني بأنني الأولى في الدبلومات الفنية 2023 تذكرت حينها قول الله تعالى والتى تذكرني به دائما والدتي: «إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا» وتذكرت حينها دعم معلميني معي طوال العام فأنا مدينة لهم بالشكر والعرفان.

وأكدت «أنني كنت أتمنى أكون من ضمن الأوائل حتى أستطيع أن استكمل دراستي الجامعية والتحق بكلية التجارة هذا المجال الذي أحبه ودعمني فيه أسرتي والذي لهم دورا كبيرا في تفوقي.