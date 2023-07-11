نصائح للتعامل مع المحاصيل في درجات الحرارة المرتفعة.. بينها «انتظام الري»

قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب، التابع لمركز البحوث الزراعية، إنّ بعض المحاصيل تتضرر من درجات الحرارة المرتفعة، ومنها «الذرة الشامية، والأرز، والسمسم، والأعلاف، والفول الصويا»، لافتا إلى أنّ المعهد قدّم عدّة توصيات للتعامل مع المحاصيل المذكورة، وحمايتها من درجات الحرارة المرتفعة.

نصائح للتعامل مع المحاصيل في درجات الحرارة المرتفعة

وقدّم وكيل معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، والمُذاع على قناة DMC، نصائح للمزراعين تعامل مع المحاصيل في درجات الحرارة المرتفعة، ومنها «الانتظام في مواعيد الري، والري في فترة الظهيرة، وعدم تعطيش النباتات، وعدم ترك مياه كثيرة على الأرض، خاصة مع فول الصويا والسمسم».

القمح ودرجات الحرارىة المرتفعة

وأوضح جاد، أنّ بعض المحاصيل لا تحتمل درجات الحرارة المرتفعة، ومن الأفضل زراعتها في مناطق معتدلة الحرارة، ومنها «القمح»، حيث يُفضل زراعته في الدلتا وليس في الصعيد، تفاديا لتضرره من الحرارة المرتفعة.