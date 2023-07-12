كم سجلت أسعار الذهب والدولار في نهاية تعاملات الأمس؟

تشهد الأسواق تراجعا في أسعار الذهب والدولار، على مدار الفترات الماضية، وذلك نتيجة للإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم نتيجة ارتفاع معدلات التضخم العالمي الذي سجل مستويات تاريخية لم يشهدها العالم من قبل، والذي تسببت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الذهب والدولار بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء 11 يوليو 2023.

أسعار الدولار مستقرة

وشهد سعر الدولار استقرارا بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء 11 يوليو 2023 في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بنهاية تعاملات الثلاثاء 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما سجَّل سعر الدولار في بنك مصر بنهاية تعاملات الثلاثاء 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجَّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

أسعار الذهب

وفيما يخص أسعار الذهب، فقد سجلت استقرارا بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء 11 يوليو 2023، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 2175 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بنهاية أمس الثلاثاء، 2486 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بنهاية تعاملات الثلاثاء، 1864 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل 2279 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 1450 جنيها للشراء.