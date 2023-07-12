تحليل 276.8 ألف عينة من المياه والصرف في الجيزة خلال عام

استعرضت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، الحصاد السنوي لقطاع المعامل والجودة خلال الفترة من « 1/7/2022 إلى 30/6/2023»، والذي تناول الجهود المبذولة في تحديث منظومة الجودة، وعدد عينات مياه الشرب والصرف الصحي التي جرى رفعها من مختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة؛ للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، والمعامل الحاصلة على اعتماد الأيزو الدولية، وسلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي، والمحطات الحاصلة على اعتماد الإدارة الفنية المستدامة TSM، ومنظومة تدريب الكيميائيين، وتنمية الموارد وآليات الاستدامة.

استخدام الأجهزة المعملية الحديثة بمجال الجودة والمعالجة

وأكد المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أن جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي، أحد أهم أهداف استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، والتي تسير الشركة نحوها بخطىً ثابتة من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية واستخدام الأجهزة المعملية الحديثة بمجال الجودة والمعالجة.

تجهيز معمل معالجة أم دينار

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن عدد عينات مياه الشرب التي جرى رفعها من طرود وشبكات مياه الشرب بلغ 274,776 عينة، فيما بلغت عدد العينات المرفوعة من محطات الصرف الصحي 2041 عينة.

وأشار «بدوي»، إلى حصول محطات «جزيرة الدهب والحجارة وإمبابة وأوسيم والحوامدية» على شهادة مأمونية وسلامة المياه، وتداول الصرف الصحي لمحطة معالجة أم دينار، فيما جرى اعتماد شهادة الأيزو الدولية «17025» لمعامل مياه إمبابة وجزيرة الدهب والمعمل المركزي ومعالجة صرف زنين، وجار تجهيز معمل معالجة أم دينار.

اعتماد شهادة TSM هذا العام لسبع محطات مياه ومحطتي صرف صحي

ولفت إلى أن حصول محطات مياه الشرب ومعالجة وروافع وشبكات الصرف الصحي على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، يوضح مدى إتباع الإجراءات والمعايير القياسية في مجالات التشغيل والصيانة ومراقبة وضبط الجودة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى اعتماد شهادة TSM هذا العام لسبع محطات مياه ومحطتي صرف صحي، من إجمالي 19 محطة حاصلة على تلك الشهادة، منها سبع محطات مياه هي: «إمبابة وجزيرة الدهب والمحطة الفرنساوي بجزيرة الدهب والحوامدية والصف والعياط والبدرشين»، وتسعة روافع وشبكات صرف صحي وهي: «الحرانية وناهيا والأمل وكفر حكيم والأستوديو وأرض اللواء وخوفو والخلايفه ونكلا، ومحطات معالجة صرف صحي البدرشين وزنين وأم دينار».

أعمال الإحلال والتجديد طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل عبدالحفيظ رئيس قطاع المعامل والجودة، أن آليات التحديث بمنظومة الجودة، شملت استحداث إدارات: السلامة والمأمونية والمعمل المركزي للصرف الصحي والاحتياجات المعملية والتطوير لإمداد معامل الشركة بأحدث الأجهزة والأدوات والكيماويات، فيما شهدت معامل الشركة أعمال إحلال وتجديد طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IES 17025:2017 بهدف رفع مستوى الأداء والتأكيد علي دقة نتائج التحاليل.

دعم البحوث التطبيقية وتطوير الأداء

ولفتت رئيس قطاع المعامل، إلى أنه في ضوء مواكبة الشركة لتعزيز دور البحث العلمي ودعم البحوث التطبيقية وتطوير الأداء، جرى تشكيل لجنة علمية تضم خبرات من شتى العلوم المختلفة من الأساتذة والمتخصصين بالجامعات المصرية لدراسة البحوث المقدمة من العاملين المتميزين بالشركة لإمكانية الإستفادة التطبيقية منها، حيث جرى تكريم الباحثين المتميزين، واعتماد تجربة كبريتات النحاس في مواجهة موجات الطحالب من اللجنة العلمية، و الحصول علي الموافقة البيئية لجميع محطات الصرف، وجار الحصول علي الموافقات البيئية لمحطات المياه.