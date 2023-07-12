ماذا تفعل المرأة لو تعرضت لمعاملة سيئة من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة، أفادت بأنها تكره زوجها كرها شديدا، لسوء معاملته لها، وأيضا تعمده عدم الإنفاق عليها، وإذا حدث فيكون بالمعايرة، حتى إنه يمتنع عن الذهاب بها للطبيب حال مرضها، ويشمئز منها أثناء الحيض، لافتة إلى أنها تحصل منه على أموال بطرق مختلفة حتى تنفق على نفسها، وأنها تعيش معه فقط لينفق عليها.

أحد الحكماء من العائلة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «عليكى أن تتوقفي فورا عما تفعلينه، وأن تحاولي التحاور معه، أو أن يتدخل أحد الحكماء من العائلة في الأمر ويحاول أن يصلح بين الزوجين، العشرة تكون بالمعروف، ويعرفوا إيه الأسباب ممكن يكون فيه تجاوز من الزوج أو فكر خاطئ ونصحح له مثل هذا الأمر، ونطلب من الزوجة إنها تصبر ولا تستسلم للشيطان حتى لا تدمر بيتها».

الدعوة بصلاح الحال

وأضاف: «لو قولنا الكره عادي، البغض هايزيد وهذا ضد الحياة الزوجية، والأمور ستزيد تعقيدا، وعليكي التوقف فورا عن الكره وادعي ربنا يصلح ما بينه وما بينك، أما الزوج فالنفقة على الزوجة واجبة حتى لو هي غنية، لازم تنفق عليها ده فرض عليك».