4 نصائح لطلاب الثانوية العامة خلال أدائهم امتحان الجبر والهندسة الفراغية

يختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، غدًا الخميس، مارثون الثانوية العامة، بعد قرابة شهر من انطلاق الامتحانات، إذ يؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة العلمي رياضة، والامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

نصائح لطلاب الثانوية العامة خلال تأدية امتحان الجبر والهندسة الفراغية

وقبيل ساعات من امتحان الجبر والهندسة الفراغية، يقدم الدكتور حاتم نصر فريد، مدرس الرياضيات البحتة والتطبيقية، نصائح لطلاب الثانوية العامة لما يجب على الطالب القيام به داخل لجنة الامتحان يوم امتحان الهندسة والجبر للخروج بنتائج جيدة:

1- قراءة الأسئلة بعناية:

- قراءة الأسئلة بعناية وفهمها بشكل صحيح قبل البدء في الإجابة عليها.

- يجب تحليل السؤال وفهم ما يطلبه من الطالب بشكل صحيح.

2- التنظيم والتخطيط:

- يجب على الطالب التنظيم والتخطيط لإجابة الأسئلة بشكل جيد وفي الوقت المحدد.

- يجب على الطالب توزيع الوقت بين أسئلة الامتحان والتركيز على الأسئلة التي يجيدها أكثر، قبل الانتقال إلى الأسئلة الأخرى الصعبة نسبيا.

3- الإجابة بتركيز:

- يجب على الطالب الإجابة بتركيز وتجنب الانشغال بالأمور الخارجية أثناء الامتحان.

- يجب على الطالب التركيز على السؤال والإجابة عليه بدقة واهتمام.

4- المراجعة والتحقق من الإجابات:

- يجب على الطالب التحقق من الإجابات قبل تسليم الورقة، والتأكد من عدم وجود أخطاء أو أسئلة غير مجاوب عليها.

- يجب على الطالب إعادة قراءة الأسئلة والإجابات بشكل كامل للتأكد من عدم وجود أي أخطاء.