«باي باي ثانوية».. آراء الطلاب في امتحان الجبر والهندسة الفراغية: ختامه مسك

فرحة كبيرة سيطرت على طلاب الثانوية العامة، بعد أيام طويلة قضوها في توتر وضغط، خوفا من ضياع درجاتهم، إذ ينتهي اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة، بعد أن أدوا آخر امتحان وهو الجبر والهندسة الفراغية، والذي رسم البسمة على وجوه الطلاب.

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

«الامتحان كان حلو، هو أكيد لازم يكون في أسئلة تميز الطلاب لكن في العموم كان سهل مش صعب».. كلمات بدأ بها يوسف محمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي الشعبة الرياضية، حديثه لـ«الوطن»، بعد أن أدى آخر امتحان في الثانوية العامة، موضحا أنّ الجبر من أكثر المواد المحببة له في مواد شعبة الرياضة.

نظرة سريعة ألقاها «يوسف» على امتحان الجبر، قبل أن يبدأ بالحل، رسمت البسمة على وجهه من أسئلة الامتحان: «أنا بحب الجبر جدا وكنت مذاكره أكتر حاجة، ولما بدأ الامتحان بصيت عليه قبل ما أحل ولقتني عارف معظم الأسئلة وكام سؤال بس اللي محتاجين تفكير» وفق تعبيره.

سهولة الامتحان ترسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة

الطالب محمد الورداني، واجهته صعوبة في عدة أسئلة، إلا أنّ امتحان الجبر كان جيدا للغاية بالنسبة له، يقول: «كل واحد هيشوف الامتحان على حسب فهمه ومذاكرته للمادة، إحنا لما طلعنا طلاب كتير كانت بتشكي منه وتقول صعب، وطلاب تانية كانت بتقول حلو وسهل» وفق تعبيره.

«كان ختامها مسك بالنسبة لينا، والحمدلله نقول باي باي ثانوية عامة، أتمنى النتيجة تطلع زي ما الجميع بيتمنى».. قال «الورداني»، موضحا أنّه وباقي طلاب الثانوية العامة، كان يعيشون في توتر وضغط مستمر خوفا من ضياع حلمهم بالالتحاق بكلية الهندسة.