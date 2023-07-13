تيشرتات موحدة لطالبات القليوبية بعد انتهاء امتحانات الثانوية.. «وقعنا في الفخ»

ودعت طالبات مدرسة بنها بنات في القليوبية امتحانات اليوم الأخير في الثانوية العامة، بارتداء «تيشرتات موحدة» مكتوب عليها «خلصنا امتحانات»، و«لقد وقعنا في الفخ»، تعبيرا عن فرحتهن بانتهاء ماراثون الامتحانات اليوم الخميس، وحمل كل تيشرت توقيع زميلات الدراسة.

وعبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية 2023، عن فرحتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث احتفل الطلاب وأسرهم عقب خروجهم من لجان الامتحان بالشماريخ وبخاخات الفوم، وتوزيع الشيكولاته والورود على الطلاب.

هدايا لطلاب الثانوية العامة أمام لجان بنها

وحرص عدد من أولياء الأمور والأسر على انتظار أبنائهم من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية في آخر أيام الامتحانات بالأغاني والزغاريد، وسط فرحة كبيرة بانتهاء الامتحانات.