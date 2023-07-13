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بالورود والزغاريد.. أولياء أمور طلاب الثانوية يستقبلون أبناءهم في القليوبية

كتب:

حسن صالح
12:28 م | الخميس 13 يوليو 2023
ختام الثانوية العامة بالقليوبية

ختام الثانوية العامة بالقليوبية

استقبل الأهالي طالبات الثانوية العامة، عقب انتهاء ماراثون الامتحانات، منذ قليل، بالورود والألعاب النارية والزغاريد، تكريما لهن بعد تعبهن عاما دراسيا كاملا. 

سهولة مادة الجبر خير ختام 

وعبرت طالبات الثانوية العامة بالقليوبية، بسهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية «امتحان الثانوية العامة كان ختامه مسك، إذ جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء نقاط للطالب المتفوق».  

وقالت سندس محمد، أمام لجنة الثانوية بنات ببنها، إن امتحانات اليوم كانت خير ختام، والامتحان كان سهلا جدا، وأسئلة بسيطة في المقالي كانت لقياس التفوق.  

 

وأكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية، أن الامتحانات اليوم مرت بهدوء دون مشكلات أو مايعكر الصفو. 

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن نحو 48 ألفا و886 طالبا، أدوا امتحانات الثانوية العامة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية، وجرى تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كل مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.  

وأضافت أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات، لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما جرى التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.

 

 

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