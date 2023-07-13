إطلاق مبادرة «اتعلم أكتر» في مراكز الشباب بالقليوبية

دشن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة «أتعلم أكتر» بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والتي تستهدف الطلائع من سن 6 حتى 10 سنوات، والمنفذة بعدد 150 مركزا على مدار 3 شهور ، من الفترة 15 يوليو حتى 15 أكتوبر بجميع القطاعات.

المبادرة تمثل امتدادا بنجاح مبادرة حصة في مركز شباب

أكد وكيل الوزارة دعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة للمبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة تمثل امتدادا بنجاح مبادرة «حصة في مركز شباب»، ومبادرة «علم ابنك الرسم»، والتي تستهدف تعليم 45 ألف طليع، بشكل يومي من الساعة الـ5 عصرا حتى 7 مساء، لكل من قواعد اللغة الإنجليزية والخط العربي والرسم التعبيري.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت الطليع محمد خالد العضو بمركز شباب الرملة، وعرض فيديو توضيحي لأهم المبادرات، تلاه استعراض بلدي يا بلدي لطلائع كشافة مركز شباب قليوب، وفيديو لاستعراض حفلات ختام الأنشطة احتفالا بذكرى 30 يونيو، واستعراض حلاوة شمسنا لطلائع كشافة قليوب.

السعي لتحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة من خلال العمل الجماعي

أشار إلى ضرورة الإيمان بالفكرة والسعي لتحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة من خلال العمل الجماعي لنجاح المبادرة و وصولها للفئات المستهدفة.