مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

لقي شخصان مصرعهما في الدقائق الأولى من اليوم الجمعة، بينما أصيب 3 آخرين، جميعهم من أسرة واحدة ،إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية السماينة بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة ملاكي بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا يفيد حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية السماينة في مركز نجع حمادي.

وتبين بحسب مرفق إسعاف قنا ، أسفر حادث نجع حمادي عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، من أسرة واحدة وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي بمنطقة بهجورة.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا أسماء الضحيتين والمصابين من عائلة واحدة وهم، جوفانا يونان سفين 22 عامًا، وشقيقها فادي يونان سفين، 20 عامًا، شقيقين لقيا مصرعهما، والمصابين الثلاثة والديهما يونان سفین میلاد 50 عاما، ودايفون منير، منولي، 43 عاما، وشقيقتهما درینا یونان سفين 16 عامًا.

وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق مما أدى إلى انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل قرية السماينة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث الذي طلبت تحريات المباحث حول ذلك ، وتقرير من مرور قنا حول أسباب الحادث.