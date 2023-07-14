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قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب في القاهرة يحصل على شهادة الأيزو

كتب:

أيمن حمزة
10:46 ص | الجمعة 14 يوليو 2023
الإسكان تعلن حصول مياه القاهرة علي تجديد شهادة الأيزو

الإسكان تعلن حصول مياه القاهرة علي تجديد شهادة الأيزو

حصل قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب بالقاهرة، على تجديد شهادة الأيزو، بعد اجتياز جميع المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة الأيزو، استمرارًا لجهود شركة مياه الشرب في القاهرة، للارتقاء بجميع قطاعات الشركة، للحصول على اعتمادات الجودة في مجالات العمل المختلفة.

قطاع التخطيط بمياه شرب القاهرة يحصل على تجديد لشهادة الأيزو

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، مؤكدًا أنّ تجديد شهادة الأيزو لقطاع التخطيط بالشركة، يُعد تتويجًا لمجهودات المهندسين والفنيين القائمين على إدارة منظومة التخطيط بالشركة، والذين يعملون على إعداد وتجهيز خطة الشركة على المدى القريب والبعيد لجميع القطاعات، بجانب متابعة تنفيذ الخطط، ومنافشة ودراسة الموضوعات التي ترد من جهات خارجية وذات صلة بالشركة.

يذكر أنّ قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب فيالقاهرة، حصل على شهادة الأيزو للمرة الأولى في عام 2019، وجُددت في عامي 2022 و2023 على التوالي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.