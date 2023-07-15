«القابضة للمياه» تستقبل وفدا من ولاية بافاريا الألمانية لتعزيز التعاون

استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، وفدا تجاريا من ممثلي شركات تعمل بقطاع المياه خصوصا الموارد المائية غير التقليدية في مجالي معالجة مياه الصرف الصحي والتحلية من ولاية بافاريا الألمانية، في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وألمانيا، والتعرف على أهم الأنشطة والمشروعات في مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

تنمية مهارات العاملين

وأكد رئيس الشركة القابضة، في تصريحات، عمق العلاقات بين مصر وألمانيا، والتعاون المستمر مع الجهات المانحة الألمانية في عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي وبناء القدرات وتنمية مهارات العاملين.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة أوريك ولف، المدير الوزاري ممثل وزارة ولاية بافاريا للاقتصاد والتنمية الزراعية والطاقة، عن سعادتها بالتواجد فى مصر، وما تحقق من طفرة تنموية غير مسبوقة وتنفيذ مشروعات مهمة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة.

تحسين تغطية خدمة الصرف الصحي بقرى مصر

واستعرض «رسلان» التجربة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤية وأهداف الشركة القابضة، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تجاوزت نسبة تغطية خدمة مياه الشرب 98% على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف، أن قطاع الصرف الصحي شهد تطورا ملحوظا، وزيادة معدلات نسبة تغطية الصرف الصحي بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية، تزامنا مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

وقال رئيس الشركة القابضة، إن مشروعات التعاون الدولي أحد الأدوار والمساهمات الرئيسية التي تديرها الشركة القابضة لتنفيذ مشروعات برنامج الصرف الصحي القومي لقرى مصر، والذي توليه القيادة السياسية أهمية خاصة لتحسين تغطية الخدمة بقري مصر، لتتناسب مع معدلات التغطية بالمدن.

وناقش الاجتماع، الذى حضره قيادات الشركة القابضة من قطاعات التعاون الدولي والبحوث والتطوير والتشغيل والصيانة والمكتب الفني، إمكانية نقل التكنولوجيات المبتكرة في معالجة حمأة الصرف الصحي، واسترجاع الطاقة منها، وكذا انتاج السماد العضوي الآمن للاستخدامات الزراعية، كما تم مناقشه تكنولوجيات الصرف الصحي للتجمعات الصغيرة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة إنتاج الهيدوجين الأخضر من مياه الصرف الصحي كمصدر للطاقه البديلة.

وأشار الوفد الألمانى البافاري إلى تطلعه للتعاون مع الشركة القابضة، والمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي الخاص بالمياه والصرف الصحي والمخلفات الصلبة «Expotec 2023»، والمزمع انعقاده في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في القاهرة، بالتعاون بين الشركة القابضة وهيئة أكسبوتك الألمانية العالمية.