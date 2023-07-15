تنطلق الأسبوع المقبل امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية التي تستمر حتى الأول من أغسطس اعتبارا من 24 يوليو الجاري، حيث جرى اعتماد الجدول وإعلانه للطلاب، تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية واستعدادات مديرية التعليم لاستقبال الطلاب.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية تنطلق الإثنين 24 يوليو الجاري وتستمر حتى 1 أغسطس المقبل كالتالي.

24 يوليو: اللغة العربية والخط والإملاء.

- 25 يوليو: الهندسة

- 26 يوليو: الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- 30 يوليو: العلوم والتربية الدينية

- 31 يوليو: اللغة الأجنبية والتربية الرياضية

- 1 أغسطس: الدراسات الاجتماعية

استعدادات امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

تزامنا مع امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية، أعلنت وكيل الوزارة استعدادات جميع المدارس لاستقبال الامتحانات من خلال تنفيذ أعمال النظافة والتعقيم والتطهير وتجهيز قوائم الامتحان لتهيئة الجو الآمن للطلاب أثناء تأدية الامتحانات

ووجهت سماح إبراهيم، بمنع الغش وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا في اللجان خلال امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية من قبل الطالب أو الملاحظ و مراقبي الأدوار والالتزام بتوفير الجو المناسب للطالب في اللجان وتوفير الهدوء والأمن داخل وخارج اللجان

أضافت «سماح» أنه يتم الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإخلال بأعمال امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية.