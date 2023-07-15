طرق الوقاية من بعض الأمراض المتعلقة باستخدام حمامات السباحة

قال أمجد الحداد، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك بعض الأمراض الناتجة عن مياه حمامات السباحة بسبب الكلور الموجود فيها، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة الآن، منها الأكزيما «الحساسية المفرطة» والحكة المفرطة، نتيجة ارتفاع الرطوبة والكلور والتهاب الأذن الوسطى بسبب وجود فطريات بحمام السباحة غير النظيف.

وأضاف، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج يذاع على قناة DMC، إن بوجود ضوابط خاصة بحمامات السباحة وتنفيذ النصائح التالية سيتم الوقاية من الأمراض، ومن طرق الوقاية: الالتزام بالمنشفة الخاصة لكل شخص، استخدام واقي الشمس وقت الظهيرة، عدم نزول الأطفال بالحفاضات الخاصة، عدم بلع مياه حمامات السباحة.

وتابع الحداد، بأن هناك بعض الضوابط الخاصة بحمامات السباحة، وهي النظافة وتغيير المياه ونسبة الكلور ونظافة الأسطح وتغيير المياه مرة في اليوم مع تعديل نسبة الكلور ونظافة الأسطح كل تلك الإجراءات اللازمة لعدم انتقال الأمراض المعدية.