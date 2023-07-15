تصادم 4 سيارات أعلى كوبري كفر الجزار ببنها دون خسائر بشرية

تمكنت أجهزة الإدارة العامة للمرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية على كوبري كفر الجزار ببنها ورفع آثار حادث تصادم 4 سيارات على الكوبري دون خسائر بشرية إذ جرى التحفظ على السيارات وتسيير الحركة وتبين أن من ضمن السيارات في الحادث.

التحفظ علي سيارات تصادم كوبري كفر الجزار ببنها

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتحفظ على السيارات المتصادمة وندب المهندس الفني لفحص السيارات وبيان الخسائر وطلب تحريات المباحث حول الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة لبيان تفاصيل الحادث.

وكان كوبري كفر الجزار في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، شهد تصادم 4 سيارات دون إصابات أو خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وجرى على الفور الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها والمرور ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.

تفاصيل تصادم 4 سيارات ببنها

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً بتصادم 4 سيارات بكوبري كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وعلى الفور توجهت قوة أمنية لرفع آثار الحادث.