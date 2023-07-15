دفعة طب بنها 2006 تتبرع بجهاز كي بلازما لمستشفى الأطفال التخصصي

تبرعت دفعة 2006 من خريجي كلية الطب البشري جامعة بنها، والتي يطلق عليها «دفعة الخير»، بجهاز كي بلازما «coblator» خاص بجراحات العيوب الخلقية بالأنف والأذن والحنجرة بتكلفة 140 ألف جنيه مصري لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها.

مساهمات جروب دفعة الخير

أوضح الدكتور أحمد أنور منسق الدفعة لـ«الوطن» أن الجهاز جرى تسليمه في حضور الدكتور محمد متولي استشاري جراحات الأطفال والدكتور هيثم نصر استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة، مشيرا إلى أن هذه المساهمة تعد من مساهمات جروب دفعة الخير 2006 طب بنها البسيطة لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها حيث سبق وأن قامت الدفعة بالعديد من التبرعات لمستشفيات داخل وخارج القليوبية لصالح للعمل العام.

تدشين المبادرات الإيجابية والإنسانية

أضاف «أنور» أن دفعة 2006 طب بنها يطلق عليها «دفعة الخير» وتقوم منذ إنشائها وتدشين صفحتها الرسمية على التواصل الاجتماعي بالتبرعات وكان آخرها القيام بالتبرع بجهاز بقيمة 140 ألف جنيه لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها مشيرا إلى أن خريجي الدفعة أجمعوا على تدشين المبادرات الإيجابية والإنسانية التي تستهدف في المقام الأول مد يد العون للمجتمع الكبير بالمستشفيات المحيطة بالقليوبية وخارجها وتقديم خبراتهم بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية من خلال الدعم الفني لأي منشأة صحية تحتاج تدخل من خبرات أطباء الدفعة.

أوضح «أنور» أن دفعة الخير سبق لها والتبرع بعدد من الأجهزة الطبية والمبالغ المالية في أوقات سابقة منها التبرع بجهاز تنفس صناعي لصالح وحدة عناية الأطفال بمستشفى حميات بنها بقيمة 150 ألف جنيه وبجهاز تنفس صناعي آخر بتكلفة 280 ألف جنيه لصالح وحدة رعاية الأطفال بنفس المستشفى في مرة أخرى و4 حضانات للأطفال حديثي الولادة وكبسولة لعلاج الصفراء لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها بقيمة إجمالية 101 ألف جنيه ومبلغ 50 ألف جنيه لمستشفى أبو الريش للأطفال ومبلغ 50 ألف جنيه للمعهد القومي للأورام في إطار المساهمة المجتمعية للدفعة والمستمرة منذ تخرجها حتى الآن.