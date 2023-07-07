خريطة قطع المياه في المحافظات اليوم.. تعرف على المناطق والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في محافظتي الجيزة والدقهلية لتنفيذ أعمال إصلاح كسور مفاجئة إضافة إلى إعلان شركة مياه الشرقية عن خدمة تطهير الخزانات وقيام الشركة بالفيوم بتكثيف الحملات لمواجهة وصلات المياه المخالفة.

أسباب قطع المياه شمال الجيزة

في الجيزة، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه لمدة 8 ساعات بدءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم إلى السادسة من صباح الغد، عن مناطق «منطقة القومية العربية - بنى محمد - عزبة المفتي - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الأمل» للقيام بإصلاح كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1600 مم الواقع بشارع الأقصر بمنطقة الوراق.

المتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات ورد الشي لأصله

من جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال المحددة خلال المواعيد المحددة لها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مشددا على رؤساء أحياء امبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات ورد الشي لأصله عقب الانتهاء من الأعمال على أكمل وجه.

سيارات مُحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

مدة وأماكن قطع المياه في الدقهلية

وفي الدقهلية، اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن مناطق: «مركز ومدينة بني عبيد، جزء من مركز المنصورة، جزء من مركز دكرنس، جزء من مركز تمي الأمديد، قرية عرب زيدان بالمنزلة»، اعتبارا من الساعة 9 من صباح الأحد المقبل الموافق 9 من شهر يوليو الجاري 2023 وحتى الساعة 12 من ظهر نفس اليوم لمدة 3 ساعات لافتا إلى أن سبب الانقطاع القيام بأعمال صيانة داخلية بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيد.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الأعمال

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

خدمه تنظيف وتطهير خزانات المياه

فيما تقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية خدمة تطهير جميع أنواع خزانات المياه للمباني الإدارية والسكنية من خلال فريق من العمالة المدربة الحاصلة على شهادات من وزاره الصحة وباستخدام أحدث معدات وماكينات التنظيف وجميع الكيماويات المستخدمة آمنة ومرخصة من وزارة الصحة.

حملات لمواجهه وصلات المياه المخالفة

وتمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم من ضبط 275 وصلة مخالفة بينها 178وصلة مياه خلسة، و94 حالة مخالفه لشروط التعاقد، وعدد 3 حالات ري أراضي زراعية بمياه الشرب وذلك خلال الحملات المكثفة بمراكز ومدن محافظة الفيوم خلال الفترة من مارس وحتى مايو من العام الجاري.