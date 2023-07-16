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3.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات 4 أفلام في دور السينما خلال يوم واحد

كتب:

هبة أمين
01:14 م | الأحد 16 يوليو 2023
فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي

جاء إجمالي إيرادات الأفلام الأربعة المعروضة في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس السبت 3 ملايين و507 آلاف و389 جنيهًا، وهي أفلام حسب الترتيب في قائمة الإيرادات «بيت الروبي، البعبع، تاج، مستر إكس»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي إيرادات أمس السبت في السينما تتجاوز مليون و600 ألف جنيه، فيما تجاوزت إجمالي إيراداته 95 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما منذ نحو 3 أسابيع، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

جاء فيلم البعبع، في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية وحقق أمس السبت ما يزيد عن 700 ألف جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 30 مليون جنيه منذ عرضه بالسينما على مدار أسبوعين، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم تاج

جاء فيلم تاج، في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية، إذ حقق أمس ما يزيد على 580 ألف جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 38 مليون جنيه منذ عرضه بالسينما، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مستر إكس 

وفي المركز الرابع جاء فيلم مستر إكس، حيث حقق أمس إيرادات ما يزيد على 514 ألف جنيه، وتتجاوز حصيلة إيراداته نحو 20 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

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بقلم هبة أمين