«التالجو» قبلي وبحري.. أمان وراحة وشاشات عرض لخدمة المسافرين

نوعية جديدة من القطارات، وفَّرتها هيئة السكك الحديد لخدمة أهالى الصعيد، وهى نوعية قطارات التالجو الفاخرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر المنظومة، ومنها الوحدات المتحركة، لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

«مبروك»: كنا فى أمَس الحاجة لعربات متطورة ..و «نبيل»: نقلة نوعية هائلة وتطوير مهم فى المنظومة

تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية «هائلة»، بحسب تقرير صادر عن هيئة السكة الحديد، إذ تماثل قطارات «تالجو» الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية. وتتميز بتقنيات حديثة متطورة، حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطار ثباتاً أثناء السير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة، كما أن العربات مُصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، ما يقلل من وزن القطار، وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة.

قطارات التالجو مقاومة للصدأ، وبالتالى لا تتآكل من المياه المستخدمة فى نظافتها وصيانتها، وتوفر أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، كما تضم شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، إضافة إلى تزويدها بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم. وراعى تصميم هذه النوعية من القطارات ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.

«عامر»: خدمات متكاملة على خطوط الإسكندرية والصعيد

المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، قال: «كان لدينا إصرار أن نُشغل خدمة قطار تالجو الفاخر لخط الصعيد مثلما حدث فى خط الوجه البحرى»، موضحاً لـ«الوطن» أن هيئة السكك الحديدية حريصة على تقديم خدمات للوجه القبلى مثل ما يُقدم للوجه البحرى، وأحدثها انطلاق رحلات قطار التالجو الفاخر لخط الصعيد. وأضاف أن هناك العديد من الخدمات التى يجرى تقديمها بصفة مستمرة لركاب الوجه القبلى، أبرزها وجود قطارات مكيفة فى جميع المحطات، لافتاً إلى أن تجهيز قطار التالجو يخضع للقواعد الأوروبية، موضحاً أن هذه النوعية من القطارات مختلفة تماماً فى السرعة والرفاهية المقدمة.

بدايات تشغيل قطارات التالجو لم تصل إلى محطة أسوان آخرها فقط الأقصر، إلا أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قررت امتداد مسير رحلات قطار التالجو إلى محطة أسوان على خط «القاهرة - أسوان» بدلاً من الانتهاء بمحطة الأقصر.

«عبداللطيف»: أحدث أنواع القطارات التى تمت إضافتها للسكة الحديد

قبل انطلاق رحلة القطار، يتم إجراء صيانات أولية له بدقة، وفق مدحت عبداللطيف أحمد، قائد أحد القطارات، موضحاً أنه يجرى التأكد جيداً من توافر كمية السولار ووسائل الأمان الخاصة بالسائق والركاب. وأضاف أن هذه النوعية من القطارات تتميز بالسرعة ووجود وسائل مراقبة وأمان فائقة الدقة، فضلاً عن وسائل الاتصال والتليفون الأرضى، لافتاً إلى أنه حصل على تدريبات مكثفة قبل القيام بمسئولية قيادة قطار تالجو الفاخر.

يعمل مدحت عبداللطيف فى قيادة القطارات منذ 42 عاماً: «عندى خبرة كافية فى مجال القيادة»، مؤكداً أن قطار تالجو الفاخر يعتبر من أحدث أنواع القطارات التى جرى إضافتها للسكة الحديد، وعن الوقت المقرر فيه وصول القطار إلى الأقصر، أكد أنه من المقرر أن يصل إلى محطة الأقصر خلال 10 ساعات.

لقطار «التالجو» العديد من المميزات المهمة التى كشف عنها الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ الطرق بجامعة الأزهر، أولها أنّه تطور مهم فى منظومة السكك الحديد، يؤثر بالإيجاب على شبكة المنظومة كاملة، موضحاً أن هناك العديد من الأسباب التى تؤكد الحاجة المُلحَّة لهذه النوعية من القطارات أبرزها أن القطارات الحالية لا تقدم الخدمة الكافية للركاب مثل قطار التالجو.

يعالج قطار التالجو بالأقصر كل المشكلات التى عانت منها السكة الحديد لسنوات طويلة، وهو ما يأتى فى إطار خطة الدولة المهمة لتنفيذ أعمال تطوير وتحديث شاملة للمنظومة، بحسب ما رواه الدكتور إبراهيم مبروك، موضحاً أنّ قطار التالجو من أحدث القطارات التى تمت إضافتها للمنظومة مؤخراً.

يأتى قطار التالجو ضمن وسائل النقل الجماعى المحسن، التى سعت الدولة لتوفيرها فى الفترة الأخيرة، وأثبتت هذه النوعية من الوسائل نجاحاً كبيراً سواء فى مصر أو فى الدول الأخرى، وفق ما أكده أستاذ الطرق بجامعة الأزهر، موضحاً أن هذه النوعية من الوسائل لها جمهورها الخاص بها لذلك يُفضل أن يكون هناك عدد كافٍ منها على خطوط السكك الحديدية للوجهين القبلى والبحرى.

الدكتور عماد نبيل، استشارى النقل، يرى أن قطار التالجو يعالج ما عانت منه عربات القطارات السابقة من الإهمال، مؤكداً أنّه يعتبر طفرة وتطويراً مهماً فى المنظومة، وتجديداً لدماء خطوط السكة الحديد. وأوضح استشارى النقل أن هذه القطارات تختلف فى سرعتها عن القطارات الموجودة حالياً على خطوط السكة الحديد لأسباب تشغيلية، مؤكداً أنها تقدم العديد من المميزات للركاب.