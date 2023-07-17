مديرية العمل بالقليوبية تعلن توافر 22 وظيفة جديدة.. مطلوب مدرسين

أعلنت مديرية العمل في القليوبية، توافر وظائف جديدة ضمن النشرة القومية للتوظيف الصادرة من الوزارة، والتي ضمت 22 وظيفة مدرس وأخصائي في مدرسة خاصة بشبين القناطر، ويمكن التقدم للوظائف من الآن وحتى اكتمال العدد بالمديرية أو مكاتب العمل التابعة لها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية وظائف أعلنت عنها مديرية العمل بالقليوبية والمتاحة ضمن النشرة القومية للتوظيف المعلنة اليوم، وأماكن التقدم لها و الشروط اللازمة للتقدم لها، وهي كالتالي:

خريطة وظائف مديرية العمل الجديدة بالقليوبية

- مدرسة سليم ذهنى الخاصة 1 بشبين القناطر أول طريق طوخ

5 مدرس لغة إنجليزية و 2 مدرس حاسب الى و4 مدرس رياضيات

- مدرسة سليم ذهنى الخاصة 2 بشبين القناطر أول القناطر طريق الاحراز - القليوبية

7 مدرس لغة إنجليزية و4 مدرس رياضيات

شروط وظائف القوي العاملة بالقليوبية

أضافت أن الشروط لوظائف مديرية العمل الجديدة بالقليوبية كالتالي

- الحصول مؤهل عال

- السن: أكبر من 20 سنة

- الراتب: حسب المقابلة

طرق التقدم لوظائف القوي العاملة بالقليوبية

أضافت وكيل وزارة العمل أنه يمكن التقدم لوظائف القوي العاملة بالقليوبية من خلال الإطلاع علي الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل أو التوجه إلى وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر

أو مقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية والمنتشرة بأنحاء المحافظة في 18 مكتب عمل تقدم كل الخدمات الخاصة بالتوظيف وغيرها من الخدمات

أو الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من هنا.

وأشارت وكيل الوزارة لـ«الوطن» إلى أن خدمات التقدم لوظائف القوي العاملة الجديدة بالقليوبية متاحة في 18 مكتب عمل، منتشرة في أنحاء المحافظة في المراكز والأحياء المدن تستقبل الراغبين في الحصول على عمل.

وأضافت أن الوظائف المتاحة يتوافر فيها تأمينات اجتماعية وعقود عمل بإشراف مديرية العمل بالقليوبية، التي تعد حلقة الوصل بين المؤسسات التى توفر فرص العمل والشباب، لضمان المصداقية بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير فرص حقيقية.