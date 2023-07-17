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أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: يجب قول «سيدنا» مع اسم رسولنا

كتب:

مريم جاد
10:33 م | الإثنين 17 يوليو 2023
أمين الفتوى

أمين الفتوى

وجَّه الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصيحة للمسلمين الذين يذكرون اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بغير لفظ السيادة، مؤكدا أنه يجب ويفضل ذكر كلمة «سيدنا» قبل اسمه.

لا بد من ذكر لفظ السيادة قبل اسم النبي

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: «يجب علينا عندما نذكر اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر لفظ السيادة لأن مقامه عالٍ ورفيع لذلك يجب أن نتحلى بالأدب وهو إطلاق لفظ السيادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع ذكر اسم الرسول».

شفاعة الرسول يوم القيامة

واستكمل الشيخ أن سيدنا النبي هو صاحب الشفاعة الكبرى فشفاعة سيدنا محمد سوف تنفع الجميع يوم القيامة فإنه لا يقوم من سجوده حتى يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم.

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بقلم مريم جاد