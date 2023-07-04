تعيينات شركة المياه والصرف.. موعد تقديم التظلمات لوظائف 2022

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه سيتم فتح باب التظلمات اليوم الثلاثاء، حتى 12 يوليو للمتقدمين لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير من النتيجة النهائية التي أعلنتها الشركة عبر الرابط «https://l.facebook.com/l.php» وفقا للإعلانين رقم 7 و9 لسنة 2022.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير بشركة المياه والصرف 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشورالشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للإعلانين رقم 7 و9 لسنة 2022 طبقا للآتي:

** المراكز المطلوبة للمتقدمين للوظائف وفقا لبطاقة الرقم القومي السارية

- أن يكوم المتقدم للوظائف المطلوبة من المقيمين بالمراكز الآتية: (المنصورة ومحلة دمنة - ميت غمر - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - دكرنس - بني عبيد) وفقا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

**حدود السن للمتقدمين لشغل الوظائف

- ألا يزيد السن في أول يناير 2023 عن 30 عاما.

** المؤهل الدراسي للمتقدمين لشغل الوظائف

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة محو الأمية أو إحدى مراحل التعليم الأساسي (الابتدائية - الإعدادية) فقط.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفي منها قانونا، وذلك طبقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية.