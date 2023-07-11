الحالة المرورية اليوم.. كثافات بوسط البلد وسيولة في نفق الأزهر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إنّ هناك كثافات مرورية متقطعة بدايًة من المظلات وفي اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة، فيشهد سيولة مرورية، مقابل كثافات مرورية متقطعة للمتجه لكوبري أكتوبر والعباسية، وتستمر حتى غمرة، كما أن هناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، الأمر ذاته للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

وأكدت «حمدين»، ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.

وأشارت، إلى أن كوبري الروضة يشهد بعض الكثافات، أما نفق الأزهر، فيشهد انتظاما في حركة السيارات في الاتجاهين وسط متابعة مرورية، وتظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.