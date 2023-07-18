مراسل القناة الأولى: مهرجان العلمين يستقبل أعدادا كبيرة من الزوار

قال محمود جميل مراسل القناة الأولى المصرية، إنّ مهرجان العلمين شهد حركة كبيرة جدا من الزائرين والسائحين، مساء أمس، لافتا إلى أن المهرجان يستهدف استقطاب مليون زائر.

وأضاف جميل عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «السائحون من مختلف الجنسيات والمحافظات في مصر، ما بين الجنسيات العربية والإنجليزية يزورون العلمين الجديدة ضمن فعاليات المهرجان».

وتابع مراسل التلفزيون المصري، أن المهرجان يستقبل كل الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة، حيث يمكن لأي شخص موجود على أرض مصر أن يزور العلمين الجديدة ليستمتع بالفعاليات الموجودة من خلال الحجز على موقع تذكرتي بأسعار مناسبة جدا.

وأكد: «بالأمس رصدنا التجهيزات التي تتم في منطقة العلمين أرينا، والتي ستشهد استقبال حفل الفنان تامر حسني يوم الجمعة المقبل، وإدارة المهرجان تعمل على قدم وساق وعلى مدار اليوم حتى تنتهي من الاستعدادات الخاصة بالحفل».

وأشار، إلى أنه من المتوقع حضور عدد كبير جدا، حفل الفنان تامر حسني، حيث سيستمتعون على كل الخدمات الترفيهية الموجودة في المنطقة.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيم حفل الفنان أحمد سعد في 27 يوليو 2023 وسيتم فتح الباب أمام حجز التذاكر ضمن سلسلة الحفلات الفنية التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، كما سيتم تنظيم حفلات لراغب علامة ونانسي عجرم والموسيقار عمر خيرت.