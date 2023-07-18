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جهاز مدينة أكتوبر ينظم لقاء للشباب مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية

كتب:

أيمن حمزة
03:38 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

نظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جلسة مشاركة الشباب في مشروع خطة عمل المدينة الخضراء، بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وأقيمت الجلسة بقاعة المؤتمرات بمقر الجهاز، بحضور المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندسة حنان عبدالعظيم، نائب رئيس الجهاز، والدكتورة أماني ممدوح، مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، وعبير عصام، عضو جمعية المستثمرين، وعمداء ووكلاء جامعات «السادس من أكتوبر- أكتوبر للعلوم والأداب الحديثة - الأهرام الكندية- النيل – المعهد العالى للفنون التطبيقية».

وبدأت فعاليات الجلسة بكلمة المهندس عادل النجار، أعرب خلالها عن سعادته بمشاركة هذه النخبة الجليلة من الجامعات بمدينة 6 أكتوبر من عمدائها وأساتذتها الكرام وطلابها في وضع بصمة لمشروع تحويل مدينة 6 أكتوبر لمدينة خضراء مستدامة.

وأضاف النجار، أنّ المشاركة نواة في تفعيل دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في المدينة، إضافة إلى دمجهم في عملية نشر الوعى المجتمعي، كما أنّ الأعمال التطوعية على اختلافها تسهم في نهضة الأمة وتطورها، وإن كانت أعمالا بسيطة، ونحن اليوم في حاجة ماسة لجعل العمل التطوعي ثقافه مجتمعية تنتشر بين أطياف المجتمع بجميع فئاتها.

من جانبها، أكدت المهندسة حنان عبدالعظيم نائب رئيس الجهاز، أنّ دور الشباب له تأثير كبير على بناء ونهضة الوطن وتنمية وبناء المجتمع، إذ إنّه الركيزة الأساسية والعمود الفقري في بناء المجتمعات والشباب لا يتوقف عن بناء المجتمعات فهو يفهم قوة وطاقة وحيوية كل مجتمع من حولهم وهو الأساس لزيادة القوة الإنتاجية للعالم والمجتمع والحفاظ على مبادئه.

حضر الندوة 70 طالبا وطالبة يمثلون 5 جامعات في مدينة 6 أكتوبر من خلفيات متنوعة: البيئة والهندسة والفنون والفنون التطبيقية، إضافة لحضور عمداء كليات وأساتذة جامعيون وممثلي المجتمع، حيث عرضوا نواياهم للانضمام إلى جهاز المدينة في التغلب على تحدياتها البيئية والانضمام إلى خطواتها نحو المدينة الخضراء، بأفكار شبابها وطلابها.

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