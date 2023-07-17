أسوان تحتفل بالمهرجان السنوي للمانجو.. أجواء مبهجة وأغان تراثية (صور)

وسط أجواء مبهجة على ضفة النيل، احتفل أهالي أسوان بالمهرجان السنوي للمانجو 2023، وهي مناسبة تجمع عددا كبيرا من أبناء المحافظة، حيث يرددون الأغاني التراثية ويتباهون بجودة محصولهم، ويتبادلون الأحاديث والتجارب المرتبطة بملكة الفواكه، وذلك في الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري.

وقال الدكتور حسن الشقطي مستشار محافظ أسوان للشؤون الاقتصادية، إن محافظة أسوان تنافس على المرتبة الأولى من حيث جودة المانجو والأراضي المنزرعة بها على مساحة تقدر بحوالي 30 ألف فدان، وتنتج ما يعادل 120 ألف طن سنويًا.

أسوان تسبق المحافظات الأخرى في إنتاج المانجو

وكشف مستشار المحافظ لـ«الوطن»، أن المانجو في أسوان تتميز بالإنتاج المبكر مقارنة بالمحافظات الأخرى، مثل الشرقية والإسماعيلية، كما يوجد لها سوق منفرد في هذه الفترة بسبب حرارة الطقس، وفي فترة محددة تقوم بالتصدير فيها دون منافس.

وأكد «الشقطي»، أن هناك حوالي 40 صنفًا من أصناف المانجو في أسوان، بعضها مخصص للتصدير، وبعضها الآخر للتصنيع والبيع في السوق المحلي، خاصة ثمرة الجولوك التي تعد الثمرة الشعبية في أسوان.

وأوضح المستشار الاقتصادي للمحافظ، أن أسوان وقعت بروتوكولًا لإقامة محطة لوجستية للتجميع والفرز والتبريد للمانجو، وتعد الأولى من نوعها في الصعيد، وأصبحت المانجو الأسوانية تصدر خارج مصر.

السعادة على وجوه الأطفال والأهالي

وأكد سلّام عبد الرؤوف، أحد التجار المشاركين في المهرجان، أنه يشارك للمرة الأولى فيه بجانب مزارعي وتجار المانجو من جميع أنحاء أسوان، مضيفًا أن المنافسة حرة بينهم نظرًا لاختلاف الأصناف والجودة وطبيعة التربة التي تنمو فيها المانجو.

وأكد «عبد الرؤوف»، الذي يشتري محصول المانجو من مزارعي جزيرة «فارس» بأسوان، أنه يسّوق بطريقة الجودة العالية والسعر المنخفض، معقبًا: « يجب الاعتناء بالمانجو، خاصة في الرش والأدوية السليمة».

وعبر مزارع وتاجر المانجو في محافظة أسوان، محمود جمال، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان المانجا السنوي الذي يقام للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا أنه يزرع عددًا من أنواع المانجو التي تتميز بجودتها العالية، وأن السعر يبدأ من 15 جنيهًا للمستهلك.

وأشار «جمال» خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن المهرجان السنوي للمانجو في أسوان أصبح حدثًا مهمًا للمحافظة، ويضفي السعادة على وجوه الأطفال والأهالي، حيث بدأت الناس تقبل عليه بشكل كبير، وهو ما يمثل فرصة جيدة لمحافظة أسوان لتعريف الناس بجودة المانجو التي تنتجها، وبالتالي زيادة الإقبال على 40 صنفا تنتجها المحافظة من المانجو.

محافظ أسوان يفتتح مهرجان المانجو

وافتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهرجان السنوي لمانجو أسوان 2023، الذي يُنظم للعام الثالث على التوالي، وتستمر فعالياته بحديقة الشيراتون على كورنيش النيل، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري.

وحضر الحفل الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي للمحافظ ولفيف من الشخصيات بالمحافظة.