رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خبير طاقة: مصر لديها مخزون كبير من المعادن وبيئة جاذبة للاستثمار

كتب:

محمد عزالدين
11:37 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
الدكتور علي عبدالنبي

الدكتور علي عبدالنبي

قال الدكتور علي عبدالنبي، خبير الطاقة، إن التعدين يحتاج إلى الاستثمار سواء كان المستثمر خارجي أو محلي، لافتًا إلى أن مصر لها باع كبير في التعدين منذ مئات السنين، وخاصة أنها غنية جدًا بكل أنواع المعادن.

عبدالنبي: رمال سوداء في رشيد

وأضاف عبدالنبي، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية نانسي نور، اليوم الثلاثاء: «لدينا رمال سوداء في رشيد، والصحراء الشرقية والغربية والمثلث الذهبي بداية من قنا حتى البحر الأحمر وجميعها بها معادن».

وتابع أن التعدين يشمل البترول والغاز والذهب والحديد والنحاس وغيرها من المعادن التي وهبها الله لمصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها مخزون كبير من المعادن، كما أن بيئة الاستثمار فيها أصبحت مشجعة لجذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن مصر تختلف عن أي دولة في أفريقيا، إذ أن القارة السمراء تفتقر إلى الإمكانيات الكبيرة في مجال التعليم من حيث الجامعات والخبرات، أما القاهرة تمتلك جامعات في جميع الأفرع والمجالات.

عبدالنبي: مصر صالحة للاستثمار

وأردف أن بيئة مصر صالحة للاستثمار، إذ أن لديها طرق ومحاور عديدة تربط محافظات ومناطق الجمهورية ببعضها، لافتًا إلى أن الطرق والكباري والمحاور بيئة خدمية مميزة للمستثمرين.

ولفت خبير الطاقة إلى أن التعدين يوفر مصادر كثيرة للعملة الصعبة للدولة المصرية، ولا بد أن نقوم بتصنيعه حتى يعطي للاقتصاد قيمة مضافة، مؤكدًا أن التصنيع المحلي مهم جدًا، وتوطين صناعات التعدين داخل الدولة المصرية حتى تكون الدورة مكتملة ويكون لدينا عائد كبير منها.

اقرأ المزيد:

أمين «حماة الوطن» بكفر الشيخ: مشروع الرمال السوداء يغير وجه الحياة بالمنطقة 

الإعلامي أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: مجمع «الرمال السوداء» مشروع لصناعة الأمل

مدير مشروع مصانع الرمال السوداء: نسعى لتكون البرلس أكبر منطقة عالمية للصناعات الكبرى

عضو اللجنة العلمية بمصنع الرمال السوداء: لدينا القدرة على إنتاج كل أنواع التيتانيوم

عضو اللجنة العلمية بـ«الرمال السوداء»: نخدم 49 صناعة أهمها السيراميك والبورسلين

خبيرة طاقة: مشروع الرمال السوداء يطهر السواحل المصرية من المواد المشعة

«معلومات الوزراء»: احتياطي مصر من الرمال السوداء يُقدر بـ1.3 مليار متر مكعب
بقلم محمد عزالدين