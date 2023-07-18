خبير طاقة: مصر لديها مخزون كبير من المعادن وبيئة جاذبة للاستثمار

قال الدكتور علي عبدالنبي، خبير الطاقة، إن التعدين يحتاج إلى الاستثمار سواء كان المستثمر خارجي أو محلي، لافتًا إلى أن مصر لها باع كبير في التعدين منذ مئات السنين، وخاصة أنها غنية جدًا بكل أنواع المعادن.

عبدالنبي: رمال سوداء في رشيد

وأضاف عبدالنبي، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية نانسي نور، اليوم الثلاثاء: «لدينا رمال سوداء في رشيد، والصحراء الشرقية والغربية والمثلث الذهبي بداية من قنا حتى البحر الأحمر وجميعها بها معادن».

وتابع أن التعدين يشمل البترول والغاز والذهب والحديد والنحاس وغيرها من المعادن التي وهبها الله لمصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها مخزون كبير من المعادن، كما أن بيئة الاستثمار فيها أصبحت مشجعة لجذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن مصر تختلف عن أي دولة في أفريقيا، إذ أن القارة السمراء تفتقر إلى الإمكانيات الكبيرة في مجال التعليم من حيث الجامعات والخبرات، أما القاهرة تمتلك جامعات في جميع الأفرع والمجالات.

عبدالنبي: مصر صالحة للاستثمار

وأردف أن بيئة مصر صالحة للاستثمار، إذ أن لديها طرق ومحاور عديدة تربط محافظات ومناطق الجمهورية ببعضها، لافتًا إلى أن الطرق والكباري والمحاور بيئة خدمية مميزة للمستثمرين.

ولفت خبير الطاقة إلى أن التعدين يوفر مصادر كثيرة للعملة الصعبة للدولة المصرية، ولا بد أن نقوم بتصنيعه حتى يعطي للاقتصاد قيمة مضافة، مؤكدًا أن التصنيع المحلي مهم جدًا، وتوطين صناعات التعدين داخل الدولة المصرية حتى تكون الدورة مكتملة ويكون لدينا عائد كبير منها.