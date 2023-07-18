زائرون لمهرجان العلمين: فخورون بالتنظيم.. من سنة لأخرى تظهر أشياء مبهرة

سلط برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، الضوء على آراء الزائرين لمهرجان العلمين الجديدة، حيث أعربوا عن سعادتهم بالمهرجان وانتظارهم للحفلات المعلن عنها.

آراء المصريين وبعض الجاليات العربية في المهرجان

وأكد الزائرون على حجم الإبهار في مدينة العلمين الجديدة، وفخرهم بتلك المدينة الجميلة، كما أكد بعض الجاليات العربية عن سعادتهم بحضور هذا المهرجان.

وقالت إحدى السيدات: «نشعر بالفخر بأن مكانا مثل العلمين الجديدة موجود على أرض مصر، ومن تقدم لتقدم وازدهار، وسأحضر حفل الفنان تامر حسني، وهي مدينة عالمية».

وأوضح أحد المواطنين: «جئت العلمين في بداية بنائها، ولي الشرف أنني كنت آتي كل عام، تقريبا من سنة إلى سنة تظهر أشياء جديدة ومبهرة، والمدينة حاليا شيء يشرف، وأنا مبسوط بوجودي هنا، وسأتابع خلال الأسبوع باقي الأنشطة الثقافية والحفلات».

فعاليات مهرجان العلمين

وتشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية، التي يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على الصعيدين المحلي والأجنبي.

وسيقام سباق «تراياثلون»، مكون من 3 رياضات «السباحة - ركوب الدراجات – الجري»، وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.