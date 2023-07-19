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مصرع شخص في مشاجرة بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
03:43 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
حبس- أرشيفية

حبس- أرشيفية

كلفت أجهزة التحقيق بشبين القناطر، رجال المباحث وأمن القليوبية بسرعة ضبط عاطل متهم بقتل آخر في دائرة المركز، بسبب خلافات بينهما، إذ أطلق المتهم الرصاص على المحني عليه، وفر هاربا.

مصرع عاطل في شبين القناطر 

وكان مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قد شهد مصرع عاطل على يد آخر، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، أطلق على إثرها المتهم عيارا ناريا من ندقية آلية، وأصابه في منطقة البطن وفر هاربا، وجرى نقل المصاب للمستشفى، إلا أنه توفي في أثناء محاولة إسعافه.

الخلافات المالية سبب الجريمة

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين «محمد ن ع»، 30 سنة، عاطل، مقيم عرب الغديري دائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن وتوفي على إثره، و«يوسف ع أ»، 32 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، بسبب خلافات مالية بين الطرفين.

 وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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بقلم حسن صالح