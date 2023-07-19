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المنشد سيف الدين حسن: النقابة اعتمدتني وعمري 11 عاما.. ومحمود التهامي دعمني

كتب:

شريف سليمان
05:49 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
المنشد سيف الدين حسن

المنشد سيف الدين حسن

أكد المنشد سيف الدين حسن، أنّه جرى اعتماده كمنشد في نقابة المنشدين في الحادية عشرة من عمره، موضحًا: «أسرتنا تحب إذاعة القرآن الكريم ونقوم بتشغيلها دوما، لذلك كنت أسمع المبتهلين وإعلانات الراديو، شعرت بأن اللهَ منحني موهبة وهدفي أن أوجه هذه الموهبة لخدمته».

بداية طريقه في مدرسة الإنشاد الديني

وأضاف «حسن»، في حواره مع الإعلامية جاسمين طه زكي والإعلامية نهى عبدالعزيز، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «DMC»، أنه تعرف على مدرسة الإنشاد الديني عن طريق الشيخ محمود ياسين التهامي: «كان أول من ساعدني ومنحني فرصا كثيرة وكان ذلك عندما كنت في الحادية عشرة من عمري».

سيف الدين: تعلمت العزف على العود في الأوبرا

وتابع: «أول أنشودة غنيتها أمام الشيخ محمود ياسين التهامي كانت أمدح المكمل للشيخ محمد الفيومي، وهو من التواشيح الصعبة جدا، كما تعلمت العزف على العود في الأوبرا على يد الدكتور عاطف عبدالحميد عميد كلية التربية الموسيقية الأسبق، وكان أدائي سريعا جدا لأني كنت أعتمد على أذني، وعندما التحقت في الأوبرا كنت بـLEVE 3 بدلا من LEVEL 1، وحصلت على الريشة السابعة في العود أيضا».

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