نجاد البرعي: عفو الرئيس عن بعض المحكوم عليهم دليل على رعايته الاستثنائية للحوار الوطني

رحّب نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكومين عليه، قائلا: «الرئيس السيسي لم يدعُ للحوار الوطني فقط، وإنما يتابعه ويستجيب إلى نداءاته، ونستطيع أن نقول إن الحوار الوطني يتمتع برعاية استثنائية من رئيس الجمهورية».

وأضاف «البرعي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»: «الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر تقدير من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظمات الحقوقية، لأن باتريك ناشط في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والباقر كان ناشطا في مركز عدالة، ومن ثم فإننا نتحدث عن حقوقيين كبيريين كنا نطالب بالإفراج عنهما».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عندما يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل هذا القرار، فإنه يعبر عما يمكن إطلاق تسميته تقديرا للحوار الوطني والحقوقيين والعمل الحقوقي داخل مصر وتشجيع للناس على العمل مع المنظمات الحقوقية ورسالة مفادها بأن المنظمات الحقوقية تتمتع بدعم رئاسي محمود».