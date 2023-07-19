المستشار جمال التهامي عن قرارات العفو الرئاسي: الدولة تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنّ الحوار الوطني منصة جمعت كل فئات وطوائف الشعب المصري، ومن ضمن مخرجاتها والأمور التي تم التوافق عليها العفو عن المحبوسين مثل باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأضاف «التهامي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»: «المنصة الحوارية في الحوار الوطني والموضوعات التي تم التوافق عليها بين المشاركين يستجيب لها الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة، حيث توجد مصارحة بين الرئيس السيسي والشعب المصري، كما أن قرارات العفو تأتي أيضا تنفيذا لاستراتيجية حقوق الإنسان التي نادى بها الرئيس».

التهامي: قرارات العفو تدل على أن الدولة المصرية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان

وتابع أن قرارات العفو تدل دلالة قاطعة على أن الدولة المصرية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان، وأن ما تتشدق به المنظمات الحقوقية الغربية وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش عارٍ تماما من الصحة، لافتًا إلى أن المنظمات الخارجية تكيل بمكيالين وتستهدف دائما الدولة المصرية وليس لها أي عمل إلا زعزعة الدول وتقليب الشعوب على الحكام، ولكن عندما يجدوا مثالا جيدا لتطبيق معايير حقوق الإنسان مثلما حدث اليوم من الرئيس السيسي فإنها لا تتحدث عن هذا الأمر.