إصابة عروسين في انقلاب سيارة ملاكي على «صحراوي بني سويف»

أصيب عروسان، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي في بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة وبداخلها عروسين يرتديان ملابس الزفاف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هما «م ن ب»، 33 سنة، الزوج، ومقيم بمحافظة سوهاج، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وكدمات، والعروس «د ن ر»، 29 سنة، مقيمة بمحافظة المنيا، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجرى إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وغادرا المستشفى فور الاطمئنان على صحتهما.