فيلم تاج يحقق إيرادات 409 آلاف جنيه في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم تاج، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، تقدر بـ408 آلاف و248 جنيها أي نحو 409 آلاف جنيه، واحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية في الأفلام المعروضة بالسينما، الذي تصدره فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز بإيرادات أمس، تتجاوز مليون جنيه، وجاء فيلم البعبع في المركز الثاني بإيرادات تقدر بـ 482 ألفا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني، منذ انطلاق عرضه بالسينما، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، أكثر من 38 مليون جنيه، وجاءت إيرادات فيلم البعبع بأكثر من 33 مليون جنيه، فيما تتجاوز إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيزالـ 100 مليون جنيه.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، الذي يعاني من مشكلات كثيرة بصحبة شقيقه التوأم، الذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.