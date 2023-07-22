تقديم الخدمات الطبية لـ406 آلاف و264 مواطنا ضمن «100 يوم صحة» بالقليوبية

شهدت مدن وقرى مراكز محافظة القليوبية، استمرار حملة 100 يوم صحة، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف ومتابعة الدكتورة رباب عبدالحليم، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة.

مبادرة 100 يوم صحة في القليوبية

وقال محافظ القليوبية إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها منذ انطلاقها يوم 25 يونيو وحتى الجمعة 21 يوليو، لـ406 آلاف و264 مواطنا، بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية.

كما جرى تقديم الخدمات الطبية خلال مبادرات الصحة العامة لـ262 ألفا و167 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 2697 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج، وتم تطعيم 126 ألفا و536 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي.

وأكد الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة، أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة قدمت خدماتها إلى 135 ألفا و744 منتفعة، بالإضافة إلى 107 آلاف و218 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 98 ألفا و984 وسيلة تنظيم للأسرة، وعمل97 ألفا و231 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

تحرير محاضر للمنشآت المخالفة

وأوضحت الدكتورة رباب عبد الحليم، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام مبادرة 100 يوم صحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ8353 مترددا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 21 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 1764 منشأة غذائية، وأخذ 633 عينة مواد غذائية، وتحرير1320 محضرا للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إعدام 2569 كيلو من الأغذية المختلفة غير الصالحة، و465 لتر سوائل، كما تم المرور على 307 محطات لمياه الشرب، و32 محطة لمعالجة مياه الصرف.