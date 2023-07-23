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«الإسكان»: اكتمال تنفيذ مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة وتسليمه لـ«الرياضة»

كتب:

أيمن حمزة
11:36 ص | الأحد 23 يوليو 2023
مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة

مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة

أعلن المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة، الانتهاء من تنفيذ مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة، وتسليمه لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار توفير جميع الخدمات لسكان المدينة، لافتاً أنه جارٍ تنفيذ العديد من المباني الخدمية الأخرى لتلبية احتياجات قاطني المدينة.

«الإسكان» تعلن الإنتهاء من تنفيذ مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة وتسليمه

وأكد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن مركز الشباب يضم ملعب كرة قدم وصالة ألعاب مغطاة ومسارات جري، وغيرها، كما جرى تنفيذ المركز بأفضل المواصفات الفنية، لافتاً إلى أنه جرى استلام مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة لبدء الاستفادة منه تمهيداً لافتتاحه رسمياً من قبل وزارة الشباب والرياضة في الفترة المقبلة.

تسليم المركز بمعرفة لجنة من جهاز مدينة أكتوبر الجديدة

وجرى تسليم المركز بمعرفة لجنة مُشكلة من جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بمشاركة المهندس وليد عبدالرحمن حجاجي نائب رئيس الجهاز للإسكان والخدمات، والمهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز للتنمية والمرافق، والمهندس محمد عبدالسلام معاون رئيس الجهاز ومدير إدارة التنمية، والمهندس المشرف على تنفيذ مباني الخدمات ولجنة من وزارة الشباب والرياضة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.