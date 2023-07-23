متحدث الكهرباء: بعض الأماكن مستثناة من تخفيف الأحمال كالمستشفيات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن بعض الأماكن مستثناة من تخفيف الأحمال الكهربائية، مثل المستشفيات والأماكن الحيوية، مؤكدا أن ما حدث قبل 2014 في الكهرباء، كان عبارة عن نقص في الطاقة الكهربائية، بسبب وجود عجز بلغ 6 آلاف ميجاوات.

شبكات نقل الكهرباء سابقا لم تكن بالمستوى المطلوب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شبكات نقل الكهرباء سابقا، لم تكن بالمستوى المطلوب، ويحدث بها أعطال كثيرة، والسبب الأساسي في انقطاع الكهرباء حاليا هو ارتفاع درجة الحرارة وما تبعها من زيادة الأحمال.

زيادة الأحمال نتج عنه خفض ضغط الغاز المؤدي للمحطات

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن زيادة الأحمال نتج عنه خفض ضغط الغاز المؤدي للمحطات، ما ترتب عليه تخفيف الأحمال لزيادة ضغوط الغاز وعودتها للمعدلات الطبيعية.

وأشار إلى أن تخفيف الأحمال يكون بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وهما جهتان متلاصقتان في إنتاج الطاقة، مؤكدا أن هناك مساواة في تخفيف الأحمال في كل الأماكن على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن هناك مناطق مستثناة من تخفيف الأحمال، كالأماكن المهمة والحساسة والحيوية، مثل المستشفيات ومحطات الشرب والصرف الصحي وأقسام الشرطة.