رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

متحدث الكهرباء: بعض الأماكن مستثناة من تخفيف الأحمال كالمستشفيات

كتب:

شريف سليمان
11:54 م | الأحد 23 يوليو 2023
الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء

الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن بعض الأماكن مستثناة من تخفيف الأحمال الكهربائية، مثل المستشفيات والأماكن الحيوية، مؤكدا أن ما حدث قبل 2014 في الكهرباء، كان عبارة عن نقص في الطاقة الكهربائية، بسبب وجود عجز بلغ 6 آلاف ميجاوات.

شبكات نقل الكهرباء سابقا لم تكن بالمستوى المطلوب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شبكات نقل الكهرباء سابقا، لم تكن بالمستوى المطلوب، ويحدث بها أعطال كثيرة، والسبب الأساسي في انقطاع الكهرباء حاليا هو ارتفاع درجة الحرارة وما تبعها من زيادة الأحمال.

زيادة الأحمال نتج عنه خفض ضغط الغاز المؤدي للمحطات

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن زيادة الأحمال نتج عنه خفض ضغط الغاز المؤدي للمحطات، ما ترتب عليه تخفيف الأحمال لزيادة ضغوط الغاز وعودتها للمعدلات الطبيعية.

وأشار إلى أن تخفيف الأحمال يكون بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وهما جهتان متلاصقتان في إنتاج الطاقة، مؤكدا أن هناك مساواة في تخفيف الأحمال في كل الأماكن على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن هناك مناطق مستثناة من تخفيف الأحمال، كالأماكن المهمة والحساسة والحيوية، مثل المستشفيات ومحطات الشرب والصرف الصحي وأقسام الشرطة.

اقرأ المزيد:

محاكمة جنائية لـ3 متهمين كونوا عصابة لسرقة كابلات الكهرباء في حلوان

عاجل.. «الكهرباء» تتحرك لتأمين لقاء الأهلي وبيراميدز

محافظ مطروح يوجه بإحلال وتجديد شبكة الكهرباء في سيدي براني

«التنمية المحلية»: استمرار خطة ترشيد الكهرباء بالمباني الحكومية والشوارع

تفاصيل تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة

مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر.. واستثناء المستشفيات من قرار التخفيف
بقلم شريف سليمان