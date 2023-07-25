تفاصيل فيلم My Fault بعد تصدره المشاهدات.. مأخوذ عن قصة إسبانية

حالة كبيرة من التفاعل لدى محبي السينما الإسبانية خلقها فيلم My Fault للمخرج دومينجو جونزاليس، في أول تجاربه الإخراجية الطويلة للسينما، ويستند الفيلم الرومانسي على قصة بنفس الاسم لـ مرسيدس رون، ويجمع في بطولته كلا من: نيكول والاس، جابرييل جيفارا، مارتا هازاس وإيفان سانشيز.

وتدور أحداث فيلم My Fault، حول «نوا» البالغة من العمر 17 عامًا، والتي يتعين عليها ترك أصدقائها خلفها والانتقال إلى قصر ويليام ليستر زوج والدتها الثري الجديد، وهناك تقابل «نيك» نجل زوج والدتها وشقيقها الجديد، ويصبح الصراع بين شخصياتهما القوية واضحًا منذ البداية، سرعان ما تكتشف «نوا» أن «نيك» يخفي الكثير وراء صورة الابن النموذجي، على الرغم من الاختلاف بينهما يبدأ كلاهما في الشعور بجاذبية تجاه بعضهما البعض مما يضع حياتهما على المحك، وفقا لموقع «IMDB».

البرمو الدعائي لـ فيلم My Fault

تفاصيل فيلم My Fault

عرض الفيلم في المرة الأولى على «Amazon Prime Video» في 8 يونيو الماضي، وحقق حقق أفضل أرقام مشاهدة افتتاحية لمدة 3 أيام لأي نسخة أصلية غير إنجليزية في تاريخ خدمة البث، وفقًا لبيان صادر عن المنصة الإلكترونية.

فيلم My Fault مأخوذ عن قصة بعنوان «Culpa mía» بالإسبانية أو «My Fault» للكاتبة مرسيدس رون، وتمّ توسيعها لاحقًا إلى ثلاثية قصصية، وجرى تصوير الفيلم في عدد من الأماكن في إسبانيا من بينها كوستا ديل سول توريمولينوس ومانيلفا وماربيا.