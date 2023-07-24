أستاذ اقتصاد بجامعة تبسة لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا تبحث عن موطئ قدم بأفريقيا

قال الدكتور عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن روسيا ستلغي حوالي 20 مليار دولار أمريكي من الديون على الدول الأفريقية، علما بأن هذه الدول تتحمل عبئاً كبيراً جراء هذه الديون الخارجية، وصندوق النقد الدولي يقول في تقاريره أن 27 دولة في العالم ستعاني من مضائق مالية ونحو 10 دول فعلا تعاني من التخلف عن السداد، أغلبها في أفريقيا.

«عثمانية»: إلغاء مبالغ كبيرة من الديون الخارجية لتخفيف العبء عن الدول الأفريقية

وأضاف «عثمانية» خلال لقاء ببرنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية دينا سالم أنه بإلغاء مبالغ كبيرة من الديون الخارجية يمكن أن يخفف العبء عن الدول الأفريقية، وبوتين يبحث عن منفذ لروسيا بعد العقوبات الأوروبية التي جعلت من روسيا تقريبا دولة مغلقة عن العالم ولا سيما الدول الأوروبية وحلفاءها.

روسيا تبحث عن موطئ قدم

وأوضح أن روسيا تبحث عن موطئ قدم لها في أفريقيا، والتي تعد مسرح صراع جديد للقوى المهيمنة في العالم، وهناك عدد من القوى تتصارع بالفعل منها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التقليدية التي كانت مستعمرة في الماضي.