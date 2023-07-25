عالم بالأزهر الشريف يوضح لـ قناة الناس أحكام المد الحرفي في تلاوة القرآن

واصل الشيخ خالد شعبان، أحد علماء الأزهر الشريف، توضيح أحكام المد للتلاوة الصحيحة لكتاب الله، شارحاً أقسام المد اللازم، وذلك في حلقة جديدة من برنامج «مع التلاوة»، على شاشة «قناة الناس»، حيث سلط الضوء على النوع الثالث في أول دروسه وهو المد اللازم الحرفي.

«شعبان» يوضح حروف المد اللازم الحرفي

وقال «شعبان»، إنَّه بعد الانتهاء من المد اللازم الكلمي مخففاً ومثقلاً، سيتم توضيح المد اللازم الحرفي والذي توجد حروفه في هذه الجملة «صله سحيراً من قطعك»، لافتا إلى أنه يجب التدرب على نطق هذه الحروف مفردة لإتقان أحكامه وتعلم هجائها، لأن قارىء القرآن يحتاجها في التلاوة.

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنه بالنسبة للأحرف الخاصة بالمد اللازم الحرفي يجب نطق اسم الحرف ومسماه «صاد» على سبيل المثال، ومن المهم التدريب على نطق الحروف بهدوء، مع مراعاة ما سمعت من صوت الحرف تفخيماً أو ترقيقاً.

الكلمات المخصوصة للمد اللازم الحرفي

واستشهد «شعبان» بآيات من سورة «الكافرون»، لتعليم كيفية الوصل في قوله تعالى بالآية «4» من السورة، «ولا أنا عابد ما عبدتم»، حيث كلمة «أنا»، أو الوقف بإثبات الألف في قوله «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم»، وفي سورة «الإنسان».

كما استشهد بالآية «إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعيراً»، موضحا أن رواية «حفص» وردت كلمة «سلاسل» في حالة الوقف لها حكمين، فإما إثبات الألف لتنطق «سلاسلا»، أو حذفها «سلاسل».