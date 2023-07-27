5 قرارات جديدة تطبق في أغسطس.. العمل «أون لاين» وإقامة المباريات نهارا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي في العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، للكشف عن خطة الدولة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة على البلاد والتي من المتوقع استمرارها حتى سبتمبر المقبل.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن 5 قرارات جديدة ستطبق بداية من أغسطس المقبل، نستعرضها في السطور التالية.

عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد أسبوعيا

- التوافق على أنه اعتبارا من يوم الأحد 6 أغسطس، سيكون العمل من المنزل للموظفين والمؤسسات الخدمية التي لا ترتبط بالعمل المباشر مع المواطن يوم الأحد من كل أسبوع.

- تشجيع الشركات الخاصة على تخفيف الأحمال وعدم تشغيل المباني لمدة يوم في الأسبوع، على أن يكون ذلك على مدار شهر أغسطس في المصالح الحكومية، وفقا لمًا يراه كل وزير من الوزارات المعنية.

- ترشيد الإنارة العامة لكل الأماكن العامة سواء الشوارع أو المباني الحكومية أو الخدمية، وهناك خطة جرى التوافق عليها لمزيد من الترشيد في استهلاكات الكهرباء وفي الإنارة العامة.

- استيراد شحنات إضافية من المازوت للأيام المقبلة، موضحا أن حجم ما سيجري استيراده من اليوم وحتى نهاية أغسطس المقبل بقيمة ما بين 250 إلى 300 مليون دولار، كشحنات إضافية لإحداث توازن في الشبكة.

إقامة المباريات الرياضية نهارا

- إقامة مباريات كرة القدم مبكرا لتقليل استهلاك الكهرباء في إنارة الاستاد، على أن تنتهي المباراة قبل المغرب لتقليل الاستهلاك بشكل عام في الصالات الرياضية ومناطق ممارسة الرياضة.