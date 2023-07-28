«مياه الجيزة» تستطلع آراء المواطنين بشأن الخدمات المقدمة إليهم

شهدت مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، استطلاع رأي الجمهور حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والمدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الخدمات، والإجراءات المطلوبة، وكذلك مستوى أداء العاملين بالمراكز ومعدل الاستجابة.

استطلاع آراء العملاء بمراكز الخدمة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان، إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية باستطلاع آراء العملاء بمراكز الرماية ومنشأة البكاري والعمرانية وبولاق الدكرور.

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، إن الاستطلاع يستهدف قياس آراء العملاء للعمل على تحسين جودة الخدمات، لافتاً إلى أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو استخدام أحدث وسائل الميكنة بمنظومة خدمة العملاء.

الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى توزيع بروشورات للعملاء، تحمل عدة رسائل توعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، مؤكدا أن تعزيز الوعي المائي للمواطنين يأتي على رأس أولويات الشركة.

حث العاملين على أهمية تسهيل الإجراءات

وفي سياقٍ متصل، أجرى فريق التوعية بالشركة ندوات داخلية للعاملين بالمراكز للحث على أهمية تسهيل الإجراءات وتذليل المعوقات، وتوفير الوقت، وتحسين الصورة الذهنية للشركة لدى عملاءها، والعمل على توصيل رسائل التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وعدم الإسراف في الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.