النائبة شادية الجمل تقترح وضع خطة لتطبيق قانون الإدارة المحلية

اقترحت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب على إدارة الحوار الوطني بمناقشة الخطة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية عقب الانتهاء من مناقشاته النهائية، موضحة أن الخطة التطبيقية بعد أي قانون تعجز العمل به.

وأشارت عضو البرلمان خلال كلمتها بلجنة الإدارة المحلية بالحوار الوطني إلى أن الموظف والإداري يعجز عن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، ما يكون له أثر سلبي على المواطن.

السجيني يشدد على ضرورة وجود لجنة نوعية متخصصة

وعقب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: «نتفق مع رؤية عدم واقعية اللائحة التنفيذية للقوانين في التطبيق»، مشددا على ضرورة وجود لجنة نوعية متخصصة لعقد جلسات قياس اثر التطبيق.

واقترح عقد جلسات قياسة أثر بالتوافق مع الحكومة، وتكون بشكل دوري كل 3 أو 6 شهور، وتكون كاشفة للحكومة والدولة والبرلمان وما إذا كان القانون يحتاج إلى تعديل أم لا.